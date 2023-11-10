Göz-Göz’de Benhur sesleri

TRENDYOL 1. Lig'de hedefini mutlak Süper Lig olarak belirleyen Göztepe, Ocak ayı için kollarını sıvadı. Sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde ilgilendiği ancak istenen yüksek bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtiği Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un hücumcusu Benhur Keser'i yeniden radarına aldı.

MANCE OLDUKÇA ISRARCI

RİZE ekibi ile temasa geçen kurmaylar, 27 yaşındaki oyuncu için yoklama çekti. Sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar süren oyuncunun kulüplerin anlaşması haline Göz- Göz'de oynamaya istekli olduğu ifade edildi. Rize ekibinden gelecek yanıta göre deneyimli oyuncu ile masaya oturmak için hazırlık yapan yönetim, transferi noktalamak istemek için yoğun çaba sarf ediyor. Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'ın listesinde bir süredir bulunan tecrübeli isim ile birçok kulüp ilgileniyor. Profesyonel kariyerine Bayrampaşaspor'da başlayan Benhur, ardından Şanlıurfaspor, Bandırmaspor ve Kocaelispor formalarını da terletti.

OGÜN'ÜN CEZASI BİTTİ

GEÇTİĞİMİZ hafta oynanan Kocaelispor maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen savunmacı Ogün Bayrak, cezasını tamamladı. 25 yaşındaki stoper, teknik direktör Radomir Kokovic'in şans vermesi durumunda Erzurumspor FK karşısında forma giyebilecek.

GÖZTEPE EVDE YOK

TRENDYOL 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon iç sahada aldığı sonuçlarla beklentileri karşılayamadı. Deplasmanda oynadığı 5 maçta henüz yenilgi yüzü görmeyen ve 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Göztepe'nin, taraftarının önünde oynadığı maçlarda ise galibiyetten fazla yenilgisi bulunuyor. Şu ana kadar evinde oynadığı maçlarda Sakaryaspor'a 1-0, Çorum FK'ya 2-1 ve Kocaelispor'a 1-0 kaybeden İzmir ekibi, Bandırmaspor'la ise 1-1 berabere kaldı. Göz-Göz, galibiyetlerini ise Adanaspor'u 1-0 ve Şanlıurfaspor'u 3-0 yenerek aldı. Sahasında 7 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 11. sırada yer aldı.