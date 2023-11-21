Dört dörtlük Göztepe

TVF Kadınlar 1. Ligi'nin 8. haftasında Çanakkale Anafartalar Spor Salonu'nda Çanakkale Belediye'yi 3-1'lik skorla geçen Göztepe Voleybol'un galibiyet serisi 4 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu sezonki 5. galibiyetini elde etti ve puan tablosunda 2. sıraya yükseldi. Karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan Göztepe Voleybol Başantrenörü İlker Alkan, 3 maç haftasının son maçını Çanakkale deplasmanında oynadıklarını ve diğer maçlara oranla daha etkisiz bir performans gösterdiklerini ifade etti.

'SPORCULARIMI KUTLUYORUM'

Alkan, takımdan beklentinin yüksek olduğunu dile getirerek, "Kolay olmasa da her zaman performansımızı yüksek tutmak zorundayız. Üç maç haftasını kayıpsız geçen sporcularımı kutluyorum. Önceden de söylemiştim bu ligde herkes herkesi yenebilir durumda. Sonuna kadar mücadele edip önümüzdeki haftalara hazırlanacağız. Pazar günü evimizde Havran ile oynayacağız. Taraftarımızın da desteğiyle çok güzel bir galibiyet almak istiyoruz" dedi.