Göz-Göz’de Diouf şoku

Trendyol 1. Lig'de inişli-çıkışlı günler geçiren Göztepe'de sıkıntıların ardı arkası kesilmiyor. Son iki haftada aldığı mağlubiyetler nedeniyle Radomir Kokovic ile yolları ayırıp yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov ile anlaşan sarı-kırmızılı ekipte sakatlar kervanına yeni bir isim daha eklendi.

EKSİKLER CAN SIKTI

Sarı-kırmızılı ekibin en önemli gol silahlarından Mame Diouf'un geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlandığı öğrenildi. İzmir temsilcisinde Tijanic, Palmer ve Ahmet Ildız'ın ardından Diouf'un sakatlanması çiçeği burnunda teknik direktör Stoilov'un canını sıktı. 35 yaşındaki Senegalli oyuncunun pazar günü İzmir'de oynanacak Tuzlaspor müsabakasında forma giymesinin zor olduğu ifade edildi. Sağlık ekipleriDiouf'un maça yetişmesi için seferberlik ilan ederken Stoilov'un Tuzlaspor karşısında Kubilay Kanatsızkuş'u ilk 11'de başlatacağı ifade edildi. Diouf, son oynanan Erzurum maçında ilk on birde tercih edilmemiş, yerine yine Kubilay forma şansı bulmuştu.

BU SEZON 2 GOL ATTI

Göztepe'nin sezon başında renklerine bağladığı Mame Diouf, sarı-kırmızılı formayla 12 maça çıkarken fileleri sadece 2 kez sarsabildi. Beklentilerin uzağında kalan Senegalli bir golün de pasını vererek skora katkı sağladı.

HEDEFİMİZ GALİBİYET

Sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme imzalayan Stanimir Stoilov, Tuzlaspor maçında sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Üst üste alınan yenilgileri telafi edeceklerini belirten Bulgar teknik adam, "İki mağlubiyetin ardından burada kesinlikle kazanmak istiyoruz. Tabii ki bazı değişiklikler olacak, sakat oyuncularımız var. Takımın daha iyi bir performans göstermesi için bütün değişiklikleri yapacağız ve kesinlikle kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi. Seri yakalamaları gerektiğini ifade eden Stanimir Stoilov, "Oyuncuların fiziksel durumlarını değerlendirip, kazanmak için en iyi takımı sahaya süreceğiz" yorumunu yaptı.