Göztepe’de Tijanic sevinci

TRENDYOL 1. Lig'de inişli-çıkışlı günler geçirerek liderin 10 puan gerisine düşen Göztepe'ye müjdeli haber geldi. Son olarak tecrübeli golcü Diouf'un sakatlığıyla sarsılan sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık 3 haftadır sakatlığı nedeniyle sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiremeyen Tijanic'ten olumlu haberle teselli buldu. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Tijanic'in takım ile çalışmalara başladığı ifade edildi. Slovenyalı on numaranın sağlık heyetinin seferberliği sonucunda çalışmalara beklenenden erken başladığı ifade edildi. Bu sezon 3 gol ve 1 asist ile takımın en üretken ismi konumunda bulunan 26 yaşındaki Slovenyalı orta sahanın Tuzlaspor karşısında görev verilirse forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

SON KARAR STOİLOV'UN

Sarı-kırmızılıların çiçeği burnunda teknik direktörü Stanimir Stoilov'un maç eksiği bulunan Tijanic'i riske etmemek için kulübede oturtacağı öğrenildi.

BİLETLER SATIŞTA

GÖZTEPE'NİN pazar günü Tuzlaspor ile oynayacağı kritik karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Önce Göztepe Mobil uygulaması üzerinden satışa sunulan biletler ardından Passolig aracılığıyla satılmaya başlandı. Sarı-kırmızılılar biletlerin fiyatlarını 1. Kategori 580, 2. Kategori, 480, 3. Kategori 280, 4. Kategori 210, 5. Kategori 80 ve 6. Kategori 59 lira olarak belirledi. Yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov'un taraftar ile ilk kez buluşacağı karşılaşmaya 12. adamın yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.