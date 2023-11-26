Göztepe evinde kazandı! İzmir ekibi 2 gol attı

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Göztepe konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada Ogün'ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Tijanic'in kafa vuruşunda kaleci Ferhat sol direk dibinden topu çeldi.
41. dakikada Tijanic, soldan geliştirdiği atakta çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp dışarı çıktı.
49. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda penaltı noktasına açılan top karambolde sekip sol çapraza gitti. Yalçın'ın sağ köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
64. dakikada Mamah'ın sol taraftan vuruşunda kalecinin çıkardığı topu Yalçın Kayan tamamladı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0