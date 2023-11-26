Yeni hocalarla yeni dönem

1'NCİ Lig'de üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından Hırvat çalıştırıcı Radomir Kokovic'le yollarını ayırıp Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov ile sözleşme imzalayan Göztepe, bugün 13'üncü hafta maçında evinde Tuzlaspor'u ağırlayacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda Alparslan Şen'in yöneteceği müsabaka 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları mobil uygulamada 1. kategori 522, 2. kategori 432, 3. kategori 252, 4. kategori 189, 5. kategori 72 ve 6. kategori 53 TL olarak belirlendi. Biletlerin genel satışı ise 580, 480, 280, 210, 80 ve 59 TL olacak. Göztepe'nin son iki maçını kaybettiğini hatırlatan Stoilov, "Tuzlaspor karşısına mutlak galibiyet için çıkacağız" dedi.

1. Lig'in bir diğer İzmirlisi Altay ise Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Çorum Şehir Stadyumu'nda saatler 13.30'u gösterdiğinde başlayacak. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Serkan Afacan, takımıyla ilk maçına çıkmanın heyecanını yaşayacak. Ligde 11 haftadır galibiyete hasret kalan Altay, rakibini mağlup ederek çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Maçı Denizli bölgesinden Feridun Daldaş yönetecek.