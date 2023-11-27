Göztepe’nin yüzü güldü

1'inci Lig'de üst üste Kocaelispor ve Erzurumspor FK maçlarını kaybedip zirve yarışında yara alan Göztepe, yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada evinde Tuzlaspor'u 2-0 yendi. 16'ncı dakikada sağ kanattan Ogün'ün ortaladığı topa Tijanic kafayı vurdu. Tuzlaspor kalecisi Ferhat meşin yuvarlağı sol kale dibinden çeldi. 41'inci dakikada topla buluşan Tijanic'in çaprazdan sert şutunda direk gole izin vermedi. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. 49'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe atışında karambolde savunmaya çarpan top Yalçın'ın önünde kaldı. Yalçın'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

DİREKLER FARKI ENGELLEDİ

59'uncu dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Messaoudi, sağ ayağının üstüyle yakın köşeye sert vurdu, top üst direkten dışarı çıktı. 64'üncü dakikada Göztepe golleri ikiledi. Mamah'ın içeriye doldurduğu top Tuzlaspor kalecisi Ferhat'tan sekti. Dönen topu Yalçın kaleye gönderdi: 2-0. Göztepe mücadeleyi 2-0 kazandı.

STOİLOV'DAN KADROYA AYAR

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov, Tuzlaspor ile oynanan karşılaşmada geçtiğimiz hafta eski teknik direktör Radomir Kokovic'in Erzurumspor FK karşısında sahaya sürdüğü kadroya kıyasla 5 değişiklik yaptı. Stoilov, Tuzla karşısında Atınç'ın yerine Tarkan'ı, Ümit'in yerine Nielsen'i, Celil'in yerine Doğan'ı, Traore'nin yerine Tijanic'i, Kubilay'ın yerine Billal'i 11'e monte etti.

GALİBİYET ÖZLEMİ SONA ERDİ

Göztepe, Tuzlaspor karşısında kazanarak yaklaşık 1 ay sonra 3 puan ile buluştu. Sarı-kırmızılılar, en son galibiyetini deplasmanda Keçiörengücü karşısında almıştı. Bu karşılaşmanın ardından Kocaelispor ve Erzurumspor FK maçlarından mağlubiyetle ayrılan İzmir temsilcisi, 23 gün sonra kazanarak galibiyet özlemini sonlandırdı.

KARŞILAŞMAYA YOĞUN İLGİ YOKTU

Az sayıda Göztepe taraftarı, Tuzlaspor ile oynanan kritik mücadelede takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin tamamen dolmamasında yoğun yağmurun ve soğuk havanın etkili olması nedeniyle tribünlerde çok sayıda boşluk gözlendi. Az sayıda 12. adam, ilk düdükten önce tribünlerdeki yerini aldı. Maçın başlamasıyla birlikte tezahüratlar yapan taraftarlar, karşılaşma boyunca susmadı.