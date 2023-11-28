Alkışlar Yalçın’a

Sarı-kırmızılı ekibin altyapısında yetişen ve bir dönem taraftar ile arası bozuk olduğu için sıkça eleştirilen Yalçın Kayan, formuyla ışıldıyor. Tuzla karşısında sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri atarak taraftarı adeta mest eden yıldız futbolcu, performansıyla da alkışı topladı. Bu sezon 13 karşılaşmanın tamamında ilk 11 de oynayan Kayan, formanın gediklisi oldu. Bu süreçte 1138 dakika sahada kalan Kayan, takımın değişilmezleri arasına girdi. Dünkü kritik müsabakayı 8.9 reyting oranıyla tamamlayan ve maçın adamı olan Yalçın, müsabaka sonrası taraftarların isteği üzerine galibiyet üçlüsünü çektirdi. Bu sezon şimdiden geçmiş sezonlardaki gol sayısını yakalayan 24 yaşındaki futbolcu, gelecek haftalar için de taraftarı umutlandırdı.