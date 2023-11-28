Göztepe filede evinde kayıp

KFC Kadınlar Birinci Lig A Grubu'nda zirve mücadelesi veren Göztepe, önceki gün sahasında direkt rakiplerinden olan Havran Belediye'ye 3-1 mağlup olarak hem 4 maçlık galibiyet serisini kaybetti hem de yarışta ağır bir yara aldı. Sezona iyi başlayamayan, ancak son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle lidere yaklaşan sarı-kırmızılılar, evinde istediği sonuçları alamıyor. Deplasmanda bir tek Yeşilyurt'a 3-2 mağlup olan İzmir ekibi, oynadığı diğer üç maçta biri hükmen olmak üzere rakiplerine puan dahi vermedi. İzmir'in Sultanları, taraftarı önünde ise çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Göz-Göz mağlup olduğu maçlarda puan dahi alamazken, zirve yarışında da yara aldı. 3 Aralık Pazar günü Edremit Belediyesi Altınoluk'a konuk olacak olan Göztepe, bu maçın hazırlıklarına başladı.