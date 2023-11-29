Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Göztepe kendini aştı. Ligde 13 hafta geride kalırken oldukça başarılı bir grafik çizen İzmir temsilcisi, geçen sezonun ilk 13 haftasındaki performansını geride bırakmayı başardı. Bu sezon 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak topladığı 23 puanla Play- Off hattında 4. sıraya kurulan sarı-kırmızılılar, geçen sezonun 13. haftasından daha iyi istatistiklere imza attı. Göztepe, geçen sene bir haftası BAY olmak üzere ilk 13 haftayı 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi ile 17 puanla 10. sırada geçmişti.

DAHA ÇOK ATTI, DAHA AZ YEDİ

Bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla daha iyi bir grafik çizen Göz-Göz, hücum ve savunmasında da performansını artırmayı başardı. Geride kalan sezon yine 13 hafta sonunda kalesinde 12 gole engel olamayan, rakip ağları ise 11 kez sarsan İzmir ekibi Göztepe, bu sezon 15 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 8 kez geçit verdi.

STOİLOV'DAN ROTASYON

GÖZTEPE'DE yeni teknik direktör Stanimir Stoilov göreve gelir gelmez değişimlere gitti. Milli aradan önce eski çalıştırıcı Radomir Kokovic yönetiminde üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından maçları izleyen Stoilov en önemli değişimi defansta gerçekleştirdi. Takımın en istikrarlı oyuncularından Atınç'ı Tuzlaspor maçında yedek soyunduran Bulgar çalıştırıcı, haftalardır ilk 11 yüzü görmeyen Tarkan ve Nielsen ikilisini defansın göbeğine yerleştirdi. Tarkan son olarak 3. haftadaki Çorum FK müsabakasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Nielsen de 5. haftadaki Bandırmaspor karşılaşmasından beri ilk 11'de görev almamıştı.