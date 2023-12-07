Göztepe tam gaz

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda 2. Lig temsilcisi 1461 Trabzon'u Gürsel Aksel Stadı'nda konuk eden Göztepe, karşılaşmayı 3-0 kazandı ve bir üst tura adını yazdırdı. 5. dakikada sağ kanatta Yalçın'ın ortasında Kubilay kafayı vurdu, kaleye paralel giden topu 1461 Trabzon savunması son anda uzaklaştırdı. 12'de Traore'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Yunus Emre'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 30'da rakiplerinden şık bir şekilde sıyrılan Mamah, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Nijeryalı futbolcunun vuruşunda top az farkla üstten oyun alanını terk etti. 53'te Yunus Emre'nin pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Traore bekletmeden vurdu, kaleci Ömer topu son anda kornere çeldi.

GOLLER 2. YARIDA GELDİ

57'de Ahmed'in pasında Yunus Emre kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yunus Emre'nin şutunda Ömer Kahveci gole izin vermedi. 63'te sağ çaprazdan Ogün'ün şutunda savunmadan seken topa Kubilay kafayı vurdu, ağları sarstı: 1-0. 75'te Tijanic'in ara pasında kaleci ile karşı kalan Traore'nin yerden şutunda Ömer Kahveci bir kez daha gole izin vermedi. 78'de sağ kanattan gelişen atakta Traore, Ogün'ün yerden ortasında topu boş kaleye gönderdi: 2-0. 79'da kaleci ile karşı karşıya kalan Tijanic topu bomboş durumdaki Traore'ye verdi. Traore meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve skoru belirledi: 3-0.

2 BİN ÇOCUK TARAFTAR

Göztepe yönetimi, "Göztepe'nin geleceği Göztepeli çocuklar" projesi kapsamında 1461 Trabzon maçına 2 bin çocuk taraftarı misafir etti. Karşılaşma boyunca tezahüratlar yapan çocuklar, maç boyunca takımı destekledi.