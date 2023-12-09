Göz-Göz’e Diouf müjdesi

Trendyol 1. Lig'de zirveden gözünü ayırmayan Göztepe'ye güzel haber geldi. Sarı-kırmızılı ekibin hücumdaki en etkili gol silahı 35 yaşındaki Senegalli hücum oyuncusu Mame Diouf'un iyileştiği öğrenildi. Sakatlanan Palmer'ın ardından deneyimli golcünün de ilk devreyi kapattığı ifade edilmişti. Yaklaşık 2 hafta önce antrenmanda sakatlanan Diouf'un eksikliği teknik direktör Stanimir Stoilov olmak üzere teknik heyetin canını sıkmıştı.

FORMA YARIŞI İYİCE KIZIŞTI

DİOUF'tan gelen müjdeli haberin ardından forma kapışması iyice alevlendi. Türkiye Kupası'nda 1461 Trabzon önünde Kubilay Kanatsızkuş ilk 11'de sahaya çıkarak 1 tane de gol atma başarısı göstermişti. Antrenman ve maç eksiği olan golcünün formayı kapmak için çalışmalarını artırdığı öğrenilirken, sahada hırslı bir ve istekli bir görüntü çizen Kubilay'ın yarın Gençlerbirliği karşısında 11'de forma giymesi sürpriz olmayacak.

GÖZTEPE ZİNCİR KIRMAK İSTİYOR

Göz-Göz rakibini Ankara'da 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 6 maçı da yenik tamamladı. Göztepe, 2002-2003'te Süper Lig maçında sahadan 3-1 yenik ayrılırken, aynı sezondaki Türkiye Kupası müsabakasını 6-0 kaybetti. İki takım 2017- kay- 2018'de Süper Lig'de yine buluştu. Ankara'daki randevuda Göztepe, kırmızı- siyahlılara 3-0 kaybetti. İzmir ekibi, 2019-2020 sezonunda deplasmandaki maçta bir kez daha Gençlerbirliği'ne boyun eğdi ve mücadele 3-1 bitti. İki takımın 2020-2021 sezonunda Ankara'da oynadığı karşılaşma gol düellosu şeklinde geçerken, kazanan 5-3'lük skorla Gençlerbirliği oldu. Son olarak geçen sezon 1'inci Lig'de Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Göztepe, deplasmandaki maçı 1-0 yenik tamamladı.