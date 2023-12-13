Lis var, sorun yok

Trendyol 1. Lig'de Stoilov yönetiminde üçte üç yaparak 3. sıraya kurulan Göztepe hem savunma hem de hücum hattıyla rakiplerine korku salıyor. Kalesini gole kapatmakta ligin en iyisi konumunda bulunan sarı-kırmızılılarda Ogün, Taha, Nielsen, İsmail, Atınç, Tarkan ve Yunus Emre'den oluşan savunma hattına ek olarak kaleci Mateusz Lis de performansıyla adeta devleşti. İzmir temsilcisinin sezon başında İngiliz temsilcisi Southampton'dan kiraladığı 27 yaşındaki Polonyalı file bekçisi, kritik mücadelelerde yaptığı hayati kurtarışlarla takımının topladığı 29 puanda baş mimarlardan oldu. Deneyimli eldiven tam 10 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Son oynanan Gençlerbirliği müsabakasında maç 0-0 devam ederken yaptığı kritik penaltı kurtarışıyla takımına adeta hayat veren Lis, yediği 8 golle dünyanın 5 büyük ligi ve Türkiye'deki profesyonel liglerin en az gol yiyen file bekçilerinden biri konumunda yer alıyor.