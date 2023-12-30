Yeni rota Baroan

Trendyol 1. Lig'de ilk yarıyı 32 puanla 3'üncü sırada tamamlayıp Süper Lig'e yükselme umutlarını ikinci yarıya taşıyan Göztepe, transferde Bulgaristan pazarına yöneldi. Yıllarca ülkesi Bulgaristan'da L.Sofya, Litex Lovech ve B.Plovdiv takımlarında görev yapan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un dış transferde isimleri belirlemeye başladığı kaydedildi. Deneyimli hocanın özellikle forvet transferi için liste oluşturmaya başladığı ve ilk olarak Antoine Baroan ismini gündemine aldığı öne sürüldü.

ÇALIMBAY DA ONAY VERMİŞTİ

Bulgaristan'da Botev Plovdiv takımında forma giyen 23 yaşındaki forvet için kısa zamanda girişimlerin başlayacağı kaydedildi. Baroan'ı Beşiktaş'tan ayrılmadan önce Rıza Çalımbay'ın da izlediği ve oyuncu hakkında olumlu rapor verdiği vurgulandı. Birçok kulübün radarına giren oyuncuyu zaman kaybetmeden kadrosuna katmak isteyen Göz-Göz, vakit kaybetmeden transferi noktalamak istiyor.

GÖZLER TAKIMDAN GİDECEK İSİMLERDE

ŞAMPİYONLUKTAN başka bir şey düşünmeyen Göztepe içe dönme hazırlığında. Son olarak Bodrum FK mağlubiyetiyle 2. sıraya yerleşme fırsatını elinin tersiyle iten Göz-Göz'de teknik direktör Stanimir Stoilov'un raporu doğrultusunda gönderilecek oyuncuları belirleyecek.

Stoilov'un analizlerini değerlendiren kurmaylar, bir taraftan transfer için kolları sıvarken diğer yandan da fazla şans bulamayan Ali Dere, Fıratcan Üzüm, bulama- Palmer, Kubilay Kanatsızkuş ve Ensar Aksakal ile yolları ayırmanın hazırlığını yaptığı gelen haberler arasında. Yönetimin kesin karar verildikten sonra önümüzdeki günlerde oyuncular ile masaya oturarak kendilerine kulüp bulmalarını isteyeceği öğrenildi.

GÖZTEPE TARAFTARI SAKARYA'DA TEK BAŞINA

ZİRVE yarışında ikinci yarının ilk haftasında oynanacak Sakaryaspor-Göztepe maçına, ev sahibi Sakarya taraftarı alınmayacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryaspor'un Kocaelispor'la son oynadığı maçta taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle yeşil-siyahlılara 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi. 12 Ocak'ta Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak maçta sadece Göztepe taraftarları stada alınacak