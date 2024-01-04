Göz-Göz 3 koldan transfer atağında

Trendyol Birinci Lig'de ilk iki mücadelesi veren Göztepe, devre arasında transferde hızını kesmiyor. Listesine birçok isim ekleyen sarı-kırmızılı ekip, 3 oyuncu ile temasa geçerek takviye bombalarını birer birer patlatmanın hazırlıklarını yapıyor. İzmir temsilcisi, teknik direktörü Stanimir Stoilov'un raporu doğrultusunda Ludogorets'ten 23 yaşındaki Bulgar ora saha oyuncusu Dominik Yankov ve CSKA 1948'de forma giyen 28 yaşındaki stoper Heliton Santos ve Kazakistan ekibi Astana'da görev yapan 23 yaşındaki kanat forvet Elkhan Astanov'u kadroya katmak istediği belirtildi. Önümüzdeki günlerde oyuncular ile masaya oturmaya hazırlanan kurmaylar, oyuncular ile anlaşma sağlarsa vakit kaybetmeden sözleşme imzalayacak.

Profesyonel kariyerine Ludogorets'de başlayan Dominik Yankov, bu takımın haricinde sadece Botev Vratsa'da 1 sezon forma giydi.

SÖZLEŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Yankov, futbola başladığı Ludogorets'de uzun süre forma giyerken, bu sene beklediği forma şansını bulamadığı gerekçesiyle ayrılık kararı aldığı öğrenilirken, Heliton Santos, CSKA 1948'de bu sezon 21 maçta forma giyme başarısı gösterdi. 2 gol atarak dikkatleri üzerine çeken oyuncu, savunmadaki dirençli görüntüsünün yanı sıra hücumdaki üretkenliğiyle de dikkat çekiyor.

Elkhan Astanov, Ordabasy'de futbola başlarken burada geçirdiği 5 sezonun ardından Astana'ya imza attı

Elkhan Astanov ise bu sene Astana'da 8 maça çıkarken sadece 2 kez ilk 11'de başladı. Beklediği süreyi bulamayan oyuncu ayrılık kararı aldı. Heliton'un sözleşmesi Haziran 2024'te biterken, Yankov'un ise sözleşmesi Haziran 2025'te sonlanıyor. Astanov'un sözleşmesi ise 31 Aralık 2025'te sona eriyor.

KADRODA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER

Teknik direktör Stanimir Stoilov, bu transferler ile kadroda köklü bir değişiklik yapma hazırlığı yapıyor. Dümene geçtiği günden bu yana elindeki mevcut oyuncular ile sahaya çıkan ve maksimum verimi almak için çabalayan Stoilov, böylece sarıkırmızılı ekibi transferde Asya pazarına sokmuş oldu. Daha önce beraber çalıştığı ve uzun süredir takip ettiği oyuncuları takıma kazandırarak Süper Lig ateşini yakmak için hazırlanan Göz-Göz, deneyimli teknik adamın yönlendirmeleri ile hareket ediyor.

GÖZTEPE, DEVRE ARASINDA URLA'DAN AYRILMAYACAK

YENİ sezon çalışmalarına dün başlayan Göztepe, birçok kulübün çalışmalarını Antalya'da sürdürmesinin aksine İzmir'de kalmayı tercih etti. Dün teknik direktör Stoilov önderliğinde ilk antrenmanını yapan sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesindeki çalışmalarının tamamını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürecek