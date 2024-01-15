Göztepe’de Sainz iddiası

Trendyol 1. Lig'de sezonun ikinci yarısına Sakaryaspor'u deplasmanda yenerek başlayan ve Süper Lig hedefine emin adımlarla yürüyen Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu İsveçli orta saha Lundqvist ve Sambacı stoper Heliton ile güçlendiren İzmir temsilcisi şimdi de hücum hattı için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılıların gündemine İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City forması giyen Borja Sainz'ı aldığı iddia edildi. Sezon başında İngiliz temsilcisine imza atan ancak istediği süreyi alamayan 22 yaşındaki sol kanat 16 maçın sadece 7'sinde ilk 11'de forma giyerken 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

TÜRKİYE'DE FORMA GİYDİ

Borja Sainz'ın takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, sarı-kırmızılı kurmayların piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon Euro olan İspanyol futbolcuyu kiralık olarak kadroya katmak istediği ifade edildi. Kariyerine ülkesinin Athletic Bilbao ekibinde başlayan Sainz, daha sonra Alaves, Real Zaragoza ve geçen sezon ise Türkiye'de Süper Lig'de Giresunspor'da kiralık olarak forma giydi.

GÖZ-GÖZ GOLCÜ KENY'İ BEKLİYOR

GÖZ-GÖZ, Başakşehirli Philippe Keny için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılıların Senegalli golcüyü kiralamak için Başakşehir'le son aşamaya geldiği ifade edildi. Geçen hafta Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 1 gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcunun da ikna edildiği ve imzayı atacağı kaydedildi.