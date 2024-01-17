  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe ZTK'da heyecan sürüyor! Göztepe deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak

ZTK'da heyecan sürüyor! Göztepe deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor. İzmir ekibi Göztepe, 18 Ocak Perşembe günü saat 17.00'da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

DHA
ZTK’da heyecan sürüyor! Göztepe deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak

1'inci Lig'de direkt Süper Lig çıkma mücadelesi veren Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.

Süper Lig ekibi Konyaspor'un Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 17:00'de çalacak. Konyaspor-Göztepe kupa maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Göztepe'de Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'dan Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor önünde kadroda revizyon yapması bekleniyor. Stoilov ligde süre bulamayan kaleci Arda Özçimen, stoper Atınç Nukan, orta saha Celil, yeni transferler Heliton, Lundqvist ve Yunus Emre Gedik gibi oyunculara Konya'da ilk 11'de şans vermeyi planlıyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA