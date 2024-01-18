Konyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı?

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında Göztepe ve Konyaspor karşı karşıya geliyor. Maçın ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak edilyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Konyaspor-Göztepe maçına dair detaylar...

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KONYASPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 17:00'de başlayacak müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

Süper Lig ekibi Konyaspor'un Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 17:00'de çalacak. Konyaspor-Göztepe kupa maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Göztepe'de Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'dan Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor önünde kadroda revizyon yapması bekleniyor. Stoilov ligde süre bulamayan kaleci Arda Özçimen, stoper Atınç Nukan, orta saha Celil, yeni transferler Heliton, Lundqvist ve Yunus Emre Gedik gibi oyunculara Konya'da ilk 11'de şans vermeyi planlıyor.