Göz-Göz, öğrenciler ile bir araya geldi

Göztepe CEO'su Kerem Ertan ve A takımın kaptanı İsmail Köybaşı, "Şehrimin Takımı" projesi kapsamında Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu'nda öğrenciler ile bir araya geldi. İkiliyi pankartlar ve bayraklar ile karşılayan öğrenciler, büyük heyecan yaşadı. Ertan ve Köybaşı, gençler ile hatıra fotoğrafı çektirerek sarı-kırmızılı takımın tezahüratlarını söyledi. Proje kapsamında sahaya çıkan Köybaşı, çocuklar ile futbol oynayarak sarı-kırmızılı armaya gönül vermiş gençlere unutulmaz bir gün yaşattı. Sarı-kırmızılı ekibin okul ziyareti sosyal medyada da büyük beğeni toplarken, binlerce etkileşim aldı.