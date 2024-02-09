Göztepe Basket geri dönüyor

Göztepe'nin 2024-2025 sezonundan itibaren profesyonel lige dahil olacak Erkek Basketbol A Takımı'nın tanıtım lansmanı Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleştirdi. Önümüzdeki sezondan itibaren Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde mücadele edecek sarı-kırmızılıların tanıtım toplantısında Olimpik Branşlar Başkanı Mehmet Sepil, Basketbol Şube Başkanı Atakan Atalar ve şube yönetici Derya Özyürek katıldı. Organizasyonda, Türkiye Basketbol Federasyonu Hüseyin Beşok da hazır bulundu. Göztepe'nin bir spor kulübü olduğunu belirterek sözlerine başlayan Mehmet Sepil, "Göztepe'yi devralalı 10 yıl oldu. 10 yıl önce 'Göztepe bir spor kulübüdür' demiştim. 17 branşımız var, hepsi aktif. Bunların içinde milli ve olimpik sporcularımız var" şeklinde konuştu.

BASKETBOLDA DA HEDEF EN ÜST LİG

Sepil sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Voleybolda başlayan gelişimi basketbolda da devam edeceğiz. Yeni bir Göztepe camiası oluşturmak istiyoruz. Pınar Karşıyaka yıllarca İzmir'i çok iyi temsil etti. Şimdi biz de geliyoruz. Basketbolda maçlarımızı Bornova'da oynayacağız" diye konuştu. Basketbol Şube Başkanı Atakan Atalar basketbol için çok emek verdiklerini belirtti. Atalar, "Biz 3 yıl önce altyapıyı yapılandırmak için göreve hazırlandık. Başkanımız Mehmet Sepil bize şubenin anahtarını verdi, hareket alanımızı serbest bıraktık. A takımı 20 yıl sonra canlandırıyoruz. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Basketbolda da Göztepe'yi en üst liglere getirmek istiyoruz" dedi.

İNCİRALTI BENİM HAYALİM

Tüm branşlarda tesisleşme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Mehmet Sepil, "Geldiğimde bir ağacımız bile yoktu. Sadece Urla Adnan Süvari Tesisleri'nin inşaatı vardı. Gürsel Aksel Stadı'na bir bakalım. Çok özenle yapıldı, projesini kendimiz yaptık. Burası henüz daha stat, burası cazibe alanı olacak. Burası 24 saat yaşayan bir spor merkezi haline gelecek. Stadyum birinci önceliğimiz. İkincisi İnciraltı projesi. Geçen sene temelini attık. İnciraltı benim en büyük hayalim. Olimpik 2 ya da 3 ay içinde başlayabileceğimize inanıyorum. Kapasitesi 3500'den büyük bir salon projemiz var. Futbol altyapı tesisleri için ya Torbalı ya da Seferihisar olacak" dedi.