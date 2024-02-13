Göz-Göz bayramı

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'in en önemli adayları arasında gösterilen Göztepe'de adeta bayram havası yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda konuk olduğu Play-Off hattındaki direkt rakibi Bandırmaspor'u 2-0 yenerek zirve yarışında önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Kendisi gibi şampiyonluk yarışı veren rakipleri Kocaelispor'un Boluspor, Bodrum FK'nın Sakaryaspor ile berabere kaldığı Çorum FK'nın ise mağlup olduğu haftayı 3 puanla kapatan Göz- Göz, takipçilerinin yaşadığı kayıpları avantaja çevirdi. Sarı-kırmızılılar, 45 puanla 2. sıradaki yerini sağlamlaştırarak başa baş gittiği Körfez ekibiyle puan farkını 2'ye çıkarttı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov maçın ardından yaptığı açıklamada sert ve

zor bir maç oynadıklarını dile getirdi.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR VE UYARI

Stoliov, "Bu statta oynamak birçok takım için zor, o yüzden bu galibiyet çok önemli. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi her zaman destekliyorlar. İnanıyorum ki biz takım ve taraftar birlikte olduğunda her şeyi başarabilir ve Süper Lig'e çıkabiliriz. Taraftarlarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Ceza yememeleri için taraftarlarımızın dikkatli olmalarını istiyorum" dedi.

YALÇIN DURMUYOR

SARI-KIRMIZILI ekibin altyapısında yetişen ve bir dönem taraftar ile yaşadığı tartışmalar nedeniyle istenmeyen adam ilan edilen 25 yaşındaki orta saha Yalçın Kayan, Bandırmaspor maçını da boş geçmedi ve galibiyetin mimarlarından biri oldu. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un değişilmezi olan ve Bandırma karşısında açılış golünü atan Yalçın, bu sezon sarı-kırmızılı ekibin ligde oynadığı maçların tamamında ilk 11'de görev alma başarısını gösterdi. Bu süreçte 6 gol atarak Göztepe'nin en skorer ismi olan Yalçın, taraftarın da gönlünde taht kurdu. Orta sahadaki üretkenliği ve topa olan hakimiyeti nedeniyle vazgeçilmez olan tecrübeli oyuncu, bu sene skora katkısıyla da sarı-kırmızılı ekibin en önemli silahlarında biri oldu.

ROMULO TAM İSABET

GÖZTEPE'NİN geçen hafta içi ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği son oyuncu olan Brezilyalı golcü Romulo Cardoso, Bandırma deplasmanında adeta şov yaptı. Ayağının tozuyla ilk maçına çıkan 21 yaşındaki forvet bir asist yapıp, bir de gol atarak sahanın yıldızı oldu. 3 puanda büyük pay sahibi olan Cardoso taraftarın gönlüne taht kurdu.