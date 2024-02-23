Göztepe’nin süper planı

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e adım adım ilerleyen Göztepe, önümüzdeki sezonun kadrosunun hazırlıklarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'e çıkması durumunda Sports Republic şirketi ve kurucusu Rasmus Ankersen'in 'Süper' bir yol haritası belirlediği konuşuluyor.

Şirketin yarışmacı haklarını elinde bulundurduğu İngiliz temsilcisi Southampton kulübünün Championship'ten Premier Lig'e dönememesi durumunda şirket bonservisini elinde bulundurduğu oyuncuları Göztepe'ye gönderme planları yaptığı öğrenildi.

Şu an dev kulüplerde kiralık olarak forma giyen Charly Alcaraz (Juventus), Duje Culeta-Car (Lyon), Armel Bella- Kotchap (PSV), Paul Onuachu (Trabzonspor), Lyanco (Al-Gharafa) gibi isimlerin sarı-kırmızılı ekibin 'Süper Lig' kadrosunda yer alması planlanıyor. Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, Sportif Direktör Ivan Mance'a önümüzdeki senenin planlamasıyla ilgili tam yetki verdi.

Süper Lig'de üst sıralara oynayacak iddialı bir kadro oluşturmak isteyen kurmaylar, vakit kaybetmeden transfer düğmesine basacak. Geçmiş yıllardaki hataları tekrar etmek istemeyen yönetim, takımın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından direkt takviyelere başlayacak. Adım adım ilerleyerek Avrupa'da mücadeleci bir takım oluşturmayı hedefleyen yönetim, önümüzdeki günlerde birçok yıldız ismi gündemine alacak.