Göz-Göz şova hazır

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'in en güçlü adayları arasında gösterilen Göztepe'de taraftarlar yarın oynanacak Boluspor maçı için düğmeye bastı. Sezon başından bu yana Göztepe'nin 49 puanla ikinci sırada yer almasında müthiş desteğiyle pay sahibi olan taraftarlar kritik Bolu maçı için kampanya başlattı. 12. adam hayati derecede önemli bu maç için koreografi hazırlığı yürütüyor. Gürsel Aksel Stadı'nda tüyleri diken diken edecek bu şölen sirgileyecek taraftarlar sosyal medya hesaplarından, "Maça atkınla gel" duyuruları yaparak tribünleri bayram yerine çevirmeyi planlıyor. Göztepe taraftarı, merakla beklenen şova başlangıç düdüğünden önce gelenekselleşen Levent Yüksel'in Medcezir şarkısıyla başlayacak.

GÖZLER SEREMONİDE

Göztepe ile özdeşleşen ve klasikleşen şarkının ardından koreografi sergilenecek. Bilet fiyatları 610 ve 53 lira olarak değişirken stadın tamamının dolması bekleniyor.

AVEC, GÖZTEPE'YE SPONSOR OLDU

Göztepe, Avec Otomotiv ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Göztepe Spor Kulübü'nün Futbol A Takımının Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağı maçlarında Avec firması "Maç Günü Sponsoru" olarak sarı-kırmızılı ekibin yanında yer alacak. İmza töreninde sponsorluk anlaşması imza töreninde konuşan Avek Otomotiv İzmir Şube Direktörü Yaşar Özuğur, "Türk sporuna önemli katkılarda bulunan bu köklü kulübe destek olmaktan gurur duyuyoruz" dedi. Göztepe Spor Kulübü CEO'su Kerem Ertan ise "Gücümüze güç katacak olan bir iş birlikteliği anlaşmasıyla karşınızdayız" ifadelerini kullandı.