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Haberler Göztepe Ahmed Ildız’ın durumu netleşecek

Ahmed Ildız’ın durumu netleşecek

Urfa maçında sakatlanan orta sahanın sakatlığı MR’ın ardından belli olacak.

HABER MERKEZİ
Ahmed Ildız’ın durumu netleşecek
Göztepe'nin son haftalarda gösterdiği üst düzey performans ile vazgeçilmez ismi haline dönüşen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'a nazar değdi. Başarılı futbolcu deplasmanda oynanan Şanlıurfaspor maçının ikinci yarısında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucunda maça devam edememiş ve yerini Turgay'a bırakmıştı. Deneyimli oyuncunun sakatlığının ciddiyeti çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Sezon başında takıma katılan ve yaşadığı ciddi bir sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Ahmed Ildız'ın yeşil sahalara ne zaman döneceği belirsiz.
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