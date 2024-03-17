Göztepe evinde sessiz kaldı

Trendyol 1. Lig'de direkt Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Göztepe, evinde Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı. Rakipleri Eyüpspor ve Çorum FK'nın kazandığı haftada iki puan bırakan Göz-Göz yara aldı. 17'nci dakikada Romulo'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yalçın'ın vuruşunda kaleci Metin topu kornere çeldi. 25'te Göztepe gole yaklaştı. Dennis'in şutunda savunmadan seken top kale önünde Romulo'nun önünde kaldı. Onun vuruşunda top auta çıktı. 58'de çalımlarla ceza sahasına giren Romulo'nun sert şutunda top üst direkten döndü. 71'de Ariyibi'nin pasında Selim topa gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

MATEUSZ LIS HARİKA ÇIKARDI

86'da Celil'in sol tarafa ara pasında İsmail ceza alanına girdi ve yerden pasını gönderdi. Savunmaya çarpan top kaleye yöneldi ve direkten oyun alanına geri döndü. 90+3'te Keçiörengücü net golü kaçırdı. Kontratağa çıkan başkent temsilcisinde Camara kaleci ile karşı karşıya kaldı. Camara'nın şutunda kaleci Lis'ten seken top üst direkten geri döndü. Maç 0-0 sona erdi.

STOİLOV'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Keçiörengücü karşısında geçen hafta Şanlıurfaspor müsabakasında sahaya sürdüğü 11'de 2 değişiklik yaptı. Stoilov, Urfa maçından farklı olarak Fıratcan'ın yerine kart cezası sona eren Ogün'ü, Urfa karşısında sakatlanan Ahmed Ildız yerine Turgay Gemicibaşı'nı ilk 11'e monte etti.

GÜRSEL AKSEL YİNE KAPALI GİŞE

GÖZTEPE taraftarı, Keçiörengücü karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan önce Güzelyalı'da toplanan taraftarlar, ilk düdükle birlikte tribünlerdeki yerini aldı. Biletlerin tamamını bitiren 12. adam, müsabaka boyunca marşlar ve bestelerle takımı ateşlemek için elinden geleni yaptı.