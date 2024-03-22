En değerliler Ege’den

Trendyol 1. Lig'de Ege ekipleri, futbolcu değeri bakımından zirvede yer aldı. En kuvvetli Süper Lig adayları arasında gösterilen Göztepe'den üç, Bodrum FK ve Manisa FK'dan ise birer olmak üzere toplam beş oyuncu 1. Lig'in en değerli 10 futbolcusu arasına girdi. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES)'in derlediği rapora göre Göztepe formasını giyen 21 yaşındaki savunmacı Taha Altıkardeş 2.7 milyon Euro ile 1. Lig'in en değerli futbolcusu oldu.

İkincilik koltuğuna ise 2.2 milyon Euro ile Bodrum FK'nın 22 yaşındaki hücum oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar oturdu.

Sarı-kırmızılı ekibin savunma hattının vazgeçilmezi 20 yaşındaki stoper Ümit Akdağ, 1.9 milyon milyon Euro ile 4. sırada konumlanırken, Manisa FK'ya devre arasında transfer olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Andrej Djokanovic, 1.7 milyon Euro piyasa değeri ile 6. sırada kendine yer buldu.

LUNDQVIST YEDİNCİ SIRADA

İzmir temsilcisi Göztepe'nin devre arasında Norveç ekibi Sarpsborg 08'den kadrosuna kattığı 26 yaşındaki on numara Roman Pascal Lundqvist, 1.5 milyon Euro değer ile listenin 7. sırasına yerleşti. Böylece Birinci Lig'in en değerli 10 oyuncusundan 5'i Ege ekiplerinde forma giyen yıldız isimlerden oluştu.

BURSA ALTYAPISINDA FUTBOLA BAŞLADI

Profesyonel kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Taha, ardından Trabzonspor'a transfer oldu. Burada beklediği forma şansını bir türlü bulamayan oyuncu, Göztepe'ye transfer oldu ve takımın gözde ismi haline dönüştü.