Sport Republic fark yarattı

Göztepe, bu seneki performansıyla Süper Lig'in en önemli adayı olurken, sarı-kırmızılılar, Sports Rebuplic yönetiminde 2 yıl içinde mutlu sona çok yaklaştı. Geçen sezon başında eski Başkan Mehmet Sepil'in kulübün 70 hisselerini devrettiği Sport Republic şirketi, Türk futbolundaki ilk yabancı yatırım sermayesini gerçekleştirdi. İngiltere'de kurulan çok ortaklı şirketin CEO'su olan Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen ise başkanlık görevini üstlendi. Göztepe, 2022- 2023 sezonunda özellikle son haftalarda büyük çıkış yakaladı ve adını Play-Off'a yazdırdı ancak beklediği sonucu alamadı.

STOILOV İLE BAŞARI GELDİ

Bu sezona yine teknik direktör Radomir Kokovic'le başlayan Göztepe, alınan kötü sonuçların ardından değişime giderek 13. haftada Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov'u göreve getirdi. Göztepe, 56 yaşındaki çalıştırıcı ile 15 maçta 36 puan toplayarak Süper Lig potasına girdi, sarı-kırmızılı camia şampiyonluk için geri sayıma geçti.