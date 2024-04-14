Göztepe İstanbul’dan 1 puanla döndü

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Tarkan'ın uzak mesafeden vuruşunda savunmadan seken top ceza sahası içinde Yalçın'ın önünde kaldı. Yalçın'ın vuruşunda kaleci Kurtuluş meşin yuvarlağı kontrol etti.
39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Romulo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kurtuluş'tan sekerek havalandı ve kaleye doğru yöneldi. Gökhan Akkan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
58. dakikada Stankovski'nin ceza sahası içi sağ taraftan içeri çevirdiği top, savunmada Yalçın'a çarptıktan sonra Tongui'nin önünde kaldı. Tongui'nin altıpas çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
63. dakikada Göztepe atağında sağ tarafta topla buluşan Lundgvist'in taç çizgisine yakın bir yerden ortasında meşin yuvarlak kaleye yöneldi ve uzak köşeden ağlara gitti. 1-1