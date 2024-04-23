Önce garanti sonra kutlama

Trendyol 1. Lig'de deplasmanda Giresun'u 3-0 yenen Göztepe, Süper Lig yolunda çok büyük adım atarken, hedefin resmiyete kavuşması bu haftaya kaldı. Giresunspor galibiyetinin ardından rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyen Göztepe, Çorum FK ve Sakaryaspor'un maçlarını kazanmasıyla Süper Lig'e yükselmeyi matematiksel olarak garantileyemedi. Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek sarı-kırmızılılar tamamen bu maça odaklandı.

Hafta sonu mutlak galibiyet için mücadele edecek sarı-kırmızılılar sahadan 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın 2 yıl sonra Süper Lig'e yükselişini ilan edecek. Tüm planlarını 3 puan üzerine kuran Göztepe'de hem camia hem de taraftar geri sayıma geçti.

BODRUM MAÇINDAN SONRA

Göztepe CEO'su Kerem Ertan, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada kutlamaların Bodrum FK karşılaşmasında olacağını söyledi. Ertan, "Gençlerbirliği karşılaşmasında Süper Lig'e çıktığımızı ilan ettiğimizde bile kutlama yapmayacağız.

Son maç için hazırlıklarımız var. Eğer tüm bu kutlamayı Gençlerbirliği maçında yaparsak son maçın bir anlamı olmaz. O yüzden herkes sabretsin Süper Lig biletini cebimize koyduktan sonra taraftarımızı mutlu edecek bir kutlama töreni yapacağız" dedi.

BAŞKAN ANKERSEN'İ HEYECAN SARDI

GEÇEN sezon Göztepe'nin yüzde 70 hisselerini devralan ve futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi de Süper Lig için geri sayıma geçti. Türk futbolunda ilk yabancı başkan olarak tarihe geçen Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen'in Gençlerbirliği karşılaşmasında İzmir'e gelip takımla birlikte olacağı, maddi ve manevi tüm desteği vereceği kaydedildi. Gürsel Aksel Stadı'nda da yerini alacak Ankersen ve kurmaylarının büyük bir heyecan yaşadığı kaydedildi.