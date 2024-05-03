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Haberler Göztepe Göz-Göz filede çok hızlı başladı

Göz-Göz filede çok hızlı başladı

Sarı-kırmızılılar Ünzilenur Hacıoğlu, Ceren Kapucu ve Berra Eren ile birer yıllık sözleşme imzaladı

HABER MERKEZİ
Göz-Göz filede çok hızlı başladı
TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle başlayacak olan Göztepe'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer hareketliliği başladı. Sarı-kırmızılılar mevcut kadrodaki oyuncularından Doğa Su Tunca, Deniz Pınar Çiçekçi, Seda Menekşe, Miray Koç, Yaren Dal, Gülce Erdemir, Damla Tokman, Yaren Hatipoğlu ve Madeline Guillen ile yollarını ayırırken kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. İzmir ekibi, Ünzilenur Hacıoğlu, Ceren Kapucu ve Berra Eren'i kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Orta Oyuncu pozisyonunda oynayan 1999 doğumlu oyuncu Ünzilenur Hacıoğlu, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 1993 doğumlu oyuncu Ceren Kapucu ve orta oyuncu pozisyonunda oynayan 2001 doğumlu oyuncu Berra Eren'i kadromuza katarak birer yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.
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