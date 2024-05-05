Yeniler can suyu oldu

Göztepe, Stanimir Stoilov'un gelişiyle başka bir kimliğe bürünmüştü.

Sarı-kırmızılılar, rakipleri karşısında baskın, etkili ve hücum ağırlıklı bir oyun oynayarak izleyenleri adeta mest ediyordu. Peş peşe alınan galibiyetler camiayı yeniden havaya sokmuştu. Sezon başında çim krizine sebebiyet veren Emre Can unutulmuş, Bulgar teknik adamın aurası herkesi büyüsü altına almıştı. Bu ortamda İzmir ekibi, ilk yarının son maçında Bodrum FK deplasmanına gitti. Son 4 maçında rakiplerine kök söktüren İzmir temsilcisi, öğle saatinde oynanan karşılaşmada adeta çarpılmıştı.

Bodrum sıcağı Göz-Göz'ü alev alev yakmıştı.

Müsabaka boyunca sarı-kırmızılı ekip neredeyse tek bir etkili atak gerçekleştiremedi.

SERİ BİTTİ, GÖZ-GÖZ FARKLI YENİLDİ

Karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılan Göztepe, 4 maçlık galibiyet serisine de son veriyordu.

Normal şartlarda taraftarın etkisiz oyun ve mağlubiyete karşı tepkisi çok sert olurdu fakat bu sefer Stoilov etkisi nedeniyle 12. adam maçın ardından neredeyse tek olumsuz bir yorum bile yapmamıştı.

Stoilov, basın toplantısında farklı Bodrum yenilgisini Eyüpspor maçının rehavetine bağladı. İlk yarı sona ererken, sarı-kırmızılılar lider Eyüpspor'un 10, ikinci Kocaeli'nin ise bir puan gerisinde 3. sırada konumlandı.

Bu müsabakanın ardından Stoilov hemen kurmaylar ile bir toplantı gerçekleştirerek eksik bölgelere takviye istedi.

İkinci devre kartlar baştan karılacaktı.

Stoilov, gözüne kestirdiği oyuncuların listesini yönetime iletti. Normalde Sport Republic scout ekibi, Afrika kökenli ve adı sanı pek bilinmedik gelecek vadeden oyunculara yönelirdi.

Bu kez öyle olmadı. Önce Norveç ekibi Sarpsborg'dan on numara Roman Pascal Lundqvist, ardından CSKA 1948'den stoper Heliton, daha sonra A. Klagenfurt'tan ön libero Turgay Gemicibaşı ve son olarak Göztepe'nin uzun yıllardır beklediği forvet Romulo Cardoso takıma katıldı. Bu takviyeler, teknik direktör Stanimir Stoilov'un talimatları ve direkt oyun anlayışı doğrultusunda yapıldı.

URLA'NIN KAPILARI KAPANDI

Transferde Sport Republic farklı bir politika izliyordu ancak rakiplerle farkı kapatmak için sağlam transfer yapılması gerekiyordu.

Böylece takımın eksik bölgeleri kısmen doldurulmuştu.

Teknik direktör Stoilov, yeni oyuncularıyla birlikte Urla Adnan Süvari Tesisleri'nin kapısını kilitleyerek kendini kampa aldı.

Oyunculara hem adaptasyon hem de motivasyon yüklemesi yaptı. İkinci devreye bambaşka bir Göztepe hazırlanıyordu. Nitekim de öyle oldu. İkinci devre Göztepe aslan kesildi.

Romulo

DENNİS'İ SİL BAŞTAN YARATTI

Teknik direktör Stoilov, devre arasında yaptığı 4 transferin yanında bambaşka bir ismi de ön plana çıkarttı. Geçen sezon U19 takımına katılan 19 yaşındaki ön libero Anthony Dennis'i A takıma kazandırarak adeta makineye çevirdi. Stoilov'un geleceğin yıldızı olarak gördüğü Dennis, hem fiziksel hem de teknik olarak farklı bir kimliğe büründü. Özellikle Eylül 2023'te zayıf ve cılız bir görüntü çizen genç yetenek, devre arasında Bulgar teknik adamın elinin değmesi ve yaptığı yüklemeyle yeni bir transfer olarak yorumlandı.