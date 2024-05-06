Göztepe’nin kupasına kavuşacağı tarih belli oldu

Trendyol 1. Lig'i ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyerek Süper Lig vizesi alan Göztepe'nin kulüp üst yöneticisi (CEO) Kerem Ertan, 11 Mayıs Cumartesi günkü Bodrum FK maçının ardından kupa töreni düzenleneceğini bildirdi.

Ertan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklanan programa göre ligde son haftada Bodrum FK ile 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacaklarını söyledi.

Ligde play-off ve düşme hattındaki takımların maçlarının aynı gün ve aynı saatte başlayacağını hatırlatan Ertan, şöyle konuştu:

"Maçı başka bir gün oynama konusunda girişimlerimiz olsa da son hafta olması nedeniyle bunu değiştirtemedik. Bu nedenle maalesef planladığımız şekilde Levent Yüksel o gün bizimle olamayacak. Kendisinin aynı gün Ankara'da senfoni konseri var. Kendisi maç öncesinde video konferansla stada bağlanacak. Kendisi de gelemediği için çok üzgün. Ancak Levent Yüksel, kulübümüzün 99. kuruluş yıl dönümünde bizimle olacak. O gün Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki şampiyonluk ve yaş günü kutlamasında konser verecek."

Ertan, Bodrum FK maçının ardından kupa töreninin yapılacağını belirterek, "Maçtan sonra saat 19 civarında kupa merasimi başlayacak. Güzel bir seremoni yapacağız. Oyuncular, Süper Lig'e çıkmamıza emek verenler kurulacak platforma çıkacak. Daha sonra da takım üstü açık otobüsle bir tur yapacak. Maça giremeyenler için paten sahasında ekran kurulacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Göztepe'nin bir önceki başkanı Mehmet Sepil'in onursal başkan ilan edileceği öğrenildi. Bu nedenle Bodrum FK maçından önce kulüp başkanı Rasmus Ankersen'in de katılımıyla Sepil için tören düzenleneceği bildirildi.