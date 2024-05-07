Sepil, Onursal başkan oluyor

GÖZTEPE'NİN halen yüzde 30 hissesine de sahip olan eski başkan Mehmet Sepil, kulübün Onursal Başkanı olacak. İki yıl önce Sports Repuclic şirketine kulübün yüzde 70 hisselerini devreden Sepil özellikle bu sezonki emekleri nedeniyle onore edilecek. Bodrum FK maçı öncesi Başkan Rasmus Ankersen'in Sepil'e Onursal Başkanlık görevini tebliğ edeceği öğrenildi. Bu arada bugün Sportif Direktör Ivan Mance, teknik direktör Stanimir Stoilov ve futbolcular, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde saat 14.30'da basın mensuplarıyla bir araya gelecek.