  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Sepil, Onursal başkan oluyor

Sepil, Onursal başkan oluyor

HABER MERKEZİ
Sepil, Onursal başkan oluyor
GÖZTEPE'NİN halen yüzde 30 hissesine de sahip olan eski başkan Mehmet Sepil, kulübün Onursal Başkanı olacak. İki yıl önce Sports Repuclic şirketine kulübün yüzde 70 hisselerini devreden Sepil özellikle bu sezonki emekleri nedeniyle onore edilecek. Bodrum FK maçı öncesi Başkan Rasmus Ankersen'in Sepil'e Onursal Başkanlık görevini tebliğ edeceği öğrenildi. Bu arada bugün Sportif Direktör Ivan Mance, teknik direktör Stanimir Stoilov ve futbolcular, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde saat 14.30'da basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA