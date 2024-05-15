Göztepe’nin kare ası

Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 2. sırada bitirerek iki yıllık Süper Lig özlemine son veren Göztepe'de yerli operasyonu başladı. Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen ve ekibi, Türkiye ile Avrupa'da forma giyen ve Süper Lig'e uyum sağlayacak genç isimleri mercek altına aldı. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda gündemine savunma ve forvet hattında 4 ismi aldı. Göz-Göz, stoper adayları olarak Çaykur Rize'de forma giyen 23 yaşındaki Emirhan Topçu ve Belçika ekibi Westerlo'da sezonu kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki Ravil Tagir'i listenin ilk sırasına yazdı. Sarı-kırmızılılar, yerli rotasyonunda Romulo'nun yanına monte edilebilecek iki isim daha belirledi.

SÖZLEŞMELERİ DEVAM EDİYOR

İlk sıraya Pendik'te forma giyen eski Galatasaray'lı Erencan Yardımcı'yı alan kurmaylar, Fransa'da Rennes ekibinde top koşturan 21 yaşındaki Bertuğ Yıldırım'ı da gündemine aldı. Bu dört genç oyuncunun da kulüpleriyle sözleşmeleri devam ederken, Altınordu altyapısından yetişen Ravil Tagir'in Göz-Göz'e transferi daha olası gözüküyor. İzmir'i iyi bilen Kazak oyuncunun sarı-kırmızılı ekibe ilk etapta kiralık olarak da gelmesi yönetimin planı dahilinde.