Göztepe’ye sambacı kanat

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'de transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Levski Sofya'da kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Everton Bala'yı gündemine aldı. Ön bölgede Billal Messaoudi'ye alternatif olarak düşünülen oyuncu ile temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar, nabız yoklayacak. Bonservisi Mirassol SP'de olan hücumcudan olumlu dönüş gelirse yönetim, oyuncuyu transfer etmek istiyor. Sambacı oyuncu yeteneğiyle birçok kulübün transfer listesinde bulunuyor.

OYUNCUYU IVAN ÖNERDİ

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'ın oyuncuyu bir süredir takip ettiği ve teknik ekibe önerdiği öğrenildi. Stanimir Stoilov'un transfere onay verdiği gelen bilgiler arasında. Geçen sezon L.Sofya'da forma şansı bulmakta zorlanan oyuncunun düzenli olarak oynayabileceği ve kendini gösterebileceği bir takıma transfer olmak istediği kaydedildi.

BEKE LEVENT

GÖZTEPE, birçok uluslararası kulüp ile transfer için temasını sürdürürken yurt içinde de hız kesmiyor. Sarı-kırmızılı ekip, şu an Fatih Karagümrük formasını giyen ve F.Bahçe'nin de prensipte anlaştığı ileri sürülen 23 yaşındaki sol bek Levent Mercan için bir görüşme planladığı öğrenildi. Göz- Göz'ün İstanbul temsilcisi ile sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar süren Levent ile önümüzdeki günlerde temasa geçmeyi düşünüyor Son 3 sezondur Karagümrük forması giyen Levent 91 maça çıkarken 4 gol atma başarısı gösterdi.