Göztepe’de Rota Shelvey

Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren ve gelecek sezonun kadro yapılanmasına start veren Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. İç transferde İsmail Köybaşı ve Anthony Dennis ile nikah tazeleyen, dış transferde ise Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEL Limassol'den Djalma Silva ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılarda gündeme çok önemli bir ismin daha geldiği ifade edildi. İzmir temsilcisinin sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi İngiltere ekiplerinden Nottingham Forest'ta bulunan 32 yaşındaki deneyimli orta saha Jonjo Shelvey'i radarına aldığı iddia edildi. Bu sezon 31 maçta forma giyen İngiliz futbolcu 3 gol ve 6 asistle skora büyük katkı verdi.

İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Futbola Charlton altyapısında başlayan deneyimli futbolcu ilk A takım deneyimini burada yaşadı. Ardından gösterdiği başarılı performansla dünya devi Liverpool'a transfer olan Shelvey sırasıyla Blackpool, Swansea, Newcastle United ve Nottingham Forest'ta forma giydi. 2012 yılında Liverpool ile Premier Lig Şampiyonluğu yaşayan tecrübeli orta saha, 2016-2017 sezonunda Newcastle United ile ise İngiltere Championship'te şampiyonluk yaşadı. İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Jonjo Shelvey, A takımda ise 6 karşılaşmada görev yaptı.

GÖZ-GÖZ'DE KAPTAN İDDİALI

GÖZTEPE'NİN takım kaptanı İsmail Köybaşı, Süper Lig'de taraftarlarının önünde oynayacakları ilk maçı sabırsızlıkla beklediğini ve İzmir ekibinin Süper Lig'de de başarılı sonuçlar alacağına emin olduğunu söyledi. Göz- Göz'ün organizasyon yapısıyla Süper Lig'de de başarılı olacağına inandığını vurgulayan İsmail, "Sorumluluğumuzun farkındayız. Sport Republic bünyesi altında, başkanımız Ankersen ve onursal başkanımız Mehmet Sepil, sportif direktörümüz Ivan Mance ve CEO'muz Kerem Ertan başta olmak üzere organizasyonun her üyesi üzerine düşeni yapıyor. Göztepe'nin Süper Lig'de muhteşem bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.