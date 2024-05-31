Göztepe’de rota ada

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. Limassol'den Djalma Silva ile el sıkışan, gündeminde Nazon, Yusuf Erdoğan, Shelvey, Moumandilmadji, Thiam, Jaco ve Mara gibi isimler olan Göztepe'nin, İngiltere Championship ekiplerinden QPR'de forma giyen Sierra Leoneli sağ bek Osman Kakay ile ilgilendiği iddia edildi. Takımıyla sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcu için kurmayların nabız yokladığı gelen haberler arasında yer alıyor.

MİLLİ TAKIM KAPTANI

Ülkesi Sierra Leone Milli Takımı'nın kaptanı olan deneyimli savunmacı mücadeleci kişiliğiyle dikkatleri çekiyor. Geride kalan sezonda 25 karşılaşmanın 19'una ilk 11'de başlayan sağ bek, gol ya da asist katkısı üretemedi.

AYRILIK RÜZGARI ESTİ

GÖZTEPE'DE takımdan ayrılıklar sürüyor. Daha önce Atınç ve Celil ile yollarını ayıran Göz-Göz, Fıratcan, Messaoudi, Ensar ve Ümit'e de veda etti. Yapılan açıklamada , "Bu zorlu yolculukta ailemizin bir parçası olduğunuz için teşekkürler. Her zaman Göztepe tarihinin bir parçası olarak hatırlanacaksınız. 2023-24 sezon sonu itibarıyla sözleşmesi biten Fıratcan Üzüm'e, ayrıca kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte kulüplerine geri dönen Billal Messaoudi, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.