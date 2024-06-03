Göz-Göz’de 10 numara atağı

İki yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönen Göztepe, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, ilk resmi hamlesini Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Limassol'den sol bek Djalma Silva'yı alarak yaparken, on numara transferinde de bu kez Başkent Ankara'ya yöneldi. Yönetim, Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov'un listesi doğrultusunda hareket ederken Süper Lig'den bu sezon küme düşen Ankaragücü'nün yetenekli ismi Efkan Bekiroğlu'nu gündeme aldığı iddia edildi. Almanya doğumlu futbolcunun Başkent ekibiyle iki yıl daha kontratı bulunurken, takımının 1. Lig'e düşmesi nedeniyle serbest kalabileceği öğrenildi.

ALMANYA'DA YETİŞTİ

28 yaşındaki on numaranın kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği ve Göztepe'nin teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi. Futbola Almanya'da başlayan ve 2020 yılında 1860 München'den Alanyaspor'a transfer olarak Türkiye'ye gelen Efkan, Süper Lig'de 109 resmi maçta 18 gol atıp, 11 asist üretti.

KUBİLAY VE DOĞAN İLE YOLA DEVAM

Göztepe, iç transferde çalışmalarına devam ediyor. İsmail Köybaşı ve Dennis'le sözleşme uzatan sarı-kırmızılılar, daha sonra kiralık oyunculardan Messaoudi, Celil, Ensar ve Ümit Akdağ'a teşekkür edip vedalaştı. Sözleşmesi biten Atınç Nukan ve Fıratcan Üzüm'le de yollarını ayrıldı. İzmir ekibi, Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan'ın sözleşmelerinin uzatıldığını resmi sosyal medya hesaplarından açıkladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, iki oyuncuyla da birer yıllık yeni sözleşme imzalandığı ifade edildi.