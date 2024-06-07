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Göztepe taraftarı kombineleri 3 saatte bitirdi

İzmir ekibi Göztepe'nin Süper Lig'e dönmesiyle birlikte taraftarlar, sezon öncesi satışa sunulan 16 bin kombine bilet için adeta bir hücum başlattı ve kısa sürede tüm biletleri satın aldı.

DHA
Göztepe taraftarı kombineleri 3 saatte bitirdi

Süper Lig'e dönen Göztepe'nin taraftarı sezon öncesi satışa çıkan 16 bin kombine bilete adeta hücum edip kısa sürede tamamını satın aldı.

Toplam 19 bin 713 koltuk kişi kapasiteli Gürsel Aksel Stadı'nda maçlarını oynayan sarı-kırmızılılar, sezon öncesi şimdiden kapalı gişeye ulaştı. Fiyatları 2 bin 200 ve 28 bin TL arasında değişen kombineleri genel satışa çıkar çıkmaz 3 saatte tüketen taraftarlar kulüp tarihinde rekora imza attı. Uzun kuyrukların oluştuğu Gürsel Aksel Stadı'nda biletlerini alan sarı-kırmızılı futbolseverler büyük sevinç yaşadı. Kombine biletlerin kısa sürede tüketilmesi sosyal medyada da geniş yer buldu. Göztepe'ye gönül verenler taraftarın gereğini yaptığı mesajını gönderip, "Artık söz yönetimde, kaliteli transferleri hak ediyoruz" görüşünde birleşti.

Yönetim ise stadın kapasitesini artırmak için kolları sıvadı. Kurmaylar güney kale arkası tribününe ayakta seyirci alınması için son adımları da attı. Futbol Federasyonu'na gerekli başvuruları yapan yönetimin onay gelir gelmez koltukları sökeceği ve yeni sezonda taraftarların kale arkasında müsabakaları ayakta seyredeceği ifade edildi. Stadın kapasitesi bu sayede 25 bin kişiye çıkacak. Stadın mimari Bünyamin Derman'ın da gelecek hafta için İzmir'e davet edildiği ifade edildi. Derman'la yapılacak görüşmede maraton tribünün üzerine de numaralı tribündeki gibi localar yapılması ihtimalinin konuşulacağı öğrenildi.

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