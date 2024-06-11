Isaac Solet Göz-Göz’de

Trendyol Süper Lig'de gelecek vadeden oyuncularla iddialı bir takım kurmak isteyen Göztepe, aradığı orta sahayı Bulgaristan'da buldu. Sarı-kırmızılı ekip, Djalma Silva transferinin ardından yeni bir ismi de takıma kazandırmak üzere. İzmir temsilcisi, son olarak Slavia Sofya forması giyen 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Isaac Solet'i büyük ölçüde transfer etti. Sarı-kırmızılı ekip, ufak pürüzleri hallettikten sonra Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu oyuncuya imzayı attıracak. Göz-Göz'ün son hamlesi olan Solet yaklaşık 100 bin Euro'luk piyasa değeriyle dikkat çekiyor.

SCOUTLARIN YENİ KEŞFİ

Bulgar temsilcisi ile sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar süren oyuncu için hatırı sayılı bir ücret ödemeyi göze alan yönetim, oyuncuyu takıma kazandırmak konusunda oldukça istekli davranıyor. Scout ekiplerinin keşfettiği ve Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'un da onay verdiği transferi sarı-kırmızılı kulübün önümüzdeki günlerde taraftarlarına duyurması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, "Kimse bizden yıldız transfer beklemesin. Biz takıma forma ve arma için mücadele edecek kişileri kazandırmak için çabalıyoruz" demişti

LUNDQVIST'İN DURUMU NETLEŞMEDİ

GÖZTEPE'NİN devre arasında Norveç ekibi Sarpsborg 08'den takıma kazandırdığı Ramon Pascal Lundqvist'in geleceği henüz netleşmedi. Önümüzdeki haftalarda kampa girecek sarı-kırmızılı ekibin 27 yaşındaki İsveçli orta sahasının ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu öne sürülürken, teknik direktör Stanimir Stoilov'un son kararı vereceği ifade edildi. Bu sene 17 karşılaşmada görev yapan ve 4 gol, 2 asistlik performans ile dikkatleri üzerine çeken Lunqvist, istikrarlı bir performans sergileyemediği gerekçesiyle bir türlü istediği süreyi alamamıştı.

ROMULO BREZİLYA'DA EVLENDİ

Göztepe'nin geçen sezon devre arasında Brezilya ekibi Paranaense'den satın alma opsiyonlu olarak takıma kazandırdığı 22 yaşındaki hücum oyuncusu Romulo Cardoso, Brezilya'da nişanlısı Isebela Galiotto ile dünya evine girdi. Genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu mutlu gününü takipçileriyle paylaşarak "Evlendim! 06.07.2024 tarihinde resmi olarak sevgili eşim İsabela Galiotto ile kanun önünde birleştik! Sevgili eşimi çok seviyorum, her zaman sevdim ve sonsuza kadar seveceğim. Bu mutlu günümüzde bizimle güzel duygularını paylaşan ve yanımda olan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.