Göztepe’de Rassoul iddiası

Trendyol Süper Lig'de sezon öncesi kaliteli bir kadro kurmak için kolları sıvayan Göztepe savunmaya bir takviye daha yapmak üzere. Göz-Göz, 28 yaşındaki Senegalli stoper Khadim Rassoul'u kadrosuna katmayı hedefliyor. Geçen gün kulübü Pendikspor ile yollarını ayıran oyuncu, birçok takımın transfer listesinde yer alırken, İzmir temsilcisi transferi noktalama konusunda kararlı davranıyor. Senegalli, kariyerine Belçika'nın Lokeren takımında başlarken, Türkiye'de Adana Demir ile Alanya formaları da giydi. Geçen sezon Pendikspor ile 15 maça çıkan Rossoul'un şu an boşta olması nedeniyle kurmaylar, kısa sürede transferi resmiyete kavuşturmak istiyor.

ARKA BÖLGEYE DUVAR ÖRECEK

Rassoul'un birçok kulüp ile temas halinde olduğu öğrenilirken, Göztepe'nin bu transferdeki ısrarı dikkat çekiyor. İzmir ekibi, Rassoul'u takıma kazandırarak takımdan ayrılan stoper Ümit Akdağ'ın yerini doldurmak istiyor. Geçen sezon şampiyon olduğu Birinci Lig'in en az gol yiyen takımı olarak dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, bu performansı Süper Lig'de de sürdürerek rakip hücum hattına duvar örmeyi planlıyor.

LEVENT YÜKSEL'Lİ KUTLAMA

Göztepe, 14 Haziran'da kutlayacağı 99. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında unutulmaz bir geceye imza atacak. Yönetim, ünlü sanatçı Levent Yüksel'in bu özel gecede sahne alacağını müjdeledi. Yüksel'in Göztepe'nin kuruluş yıldönümünde sahne alacak olması, taraftarlarda heyecan yarattı. Dev konser 14 Haziran Cuma gecesi Güzelyalı Sahili'nde saat 22.15'te gerçekleşek.

MEŞALE ŞOVU DA OLACAK

Kutlamalarda geleneksel hale gelen ve taraftarlar arasında büyük bir coşkuyla karşılanan meşale şovu da yer alacak. Taraftarlar, bu özel gecede sahil boyunca meşalelerle donattıkları alanlarda takımlarına olan sevgilerini ve bağlılıklarını görsel bir şölene dönüştürecekler.

GÜRSEL AKSEL'İN KAPASİTESİ ARTIYOR

Göztepe'nin CEO'su Kerem Ertan ve Gürsel Aksel Stadı'nın mimarı Bünyamin Derman, bugün bir basın toplantısı düzenle-düzenleyecek. Toplantıda, Gürsel Aksel Stadyumu'nda yecek. kale arkası tribünlerinin kapasitesinin artırıla-artırılacağı duyurulacak. Bu hamle ile sarı-kırmızılı cağı ekibin Süper Lig'de daha fazla taraftarın gücünü arkasına alması ve maçla-maçlara olan ilgiyi artırmayı he-ra hedefliyor.