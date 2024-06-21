Müthiş takas

Süper Lig'e iki yıl aradan sonra dönen Göztepe ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'nin yolları transferde kesişti. Galatasaray'a imza atması beklenen Michy Batshuayi'nin boşluğunu doldurmak için harekete geçen sarılacivertliler, alternatifi Trabzonspor'da buldu. Karadeniz ekibinde kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Göztepe gibi yarışmacı hakları Sports Rebuplic şirketinde bulunan Southampton'da olan Paul Onucahu Kanarya'nın radarına girdi. Sarılacivertliler, 30 yaşındaki Nijeryalı golcünün kiralanması karşılığında Göztepe'ye gönderilmek üzere iki oyuncuyu Southampton'a önerdi.

STOİLOV'UN KARARI ETKİLİ

Bu oyuncuların F.Bahçe'de forma şansı bulamayan Zajc ve Crespo olduğu, iki oyuncunun da İzmir kulübünde oynama konusunda ikna edildikleri belirtildi. Göztepe ise İstanbul ekibinin yönetiminden daha önce gündemine aldığı Emre Mor ve Umut Nayir'i talep etti. Önceliği orta saha ve ileri uçta forma giyen iki yıldıza veren kurmaylar, Zajc ve Crespo teklifine sıcak bakmıyor. Ancak teknik direktör Stanimir Stoliov'un kararı burada etkili olacak. Sarı-lacivertliler ise Batshuayi'nin ayrılmasının ardından Paul Onuachu'nun transferi için tüm şartları zorluyor.

ORTA SAHA SOLET İMZAYA HAZIR

Göztepe, orta saha oyuncusu Isaac Solet'in de transferini bitirmek için gün sayıyor. Son olarak Bulgaristan temsilcisi Slavia Sofya forması giyen 22 yaşındaki Solet'le daha önce el sıkışan sarı-kırmızılılar, Orta Afrika Milli Takımı'nda da görev yapan oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirerek imza attıracak.

GÖZTEPE'DE ROMULO TAMAM

Göztepe, Süper Lig'de sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Kısa bir süre önce 29 yaşındaki sol bek Djalma Silva'yı renklerine bağlayan sarıkırmızılılar, iç transferde şimdi de golcü oyuncu Romulo Cardoso'nun transferini bitirdi. Ara transfer döneminde Club Athletico Paranaense'den satın alma opsiyonuyla kadroya katılan Brezilyalı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Romulo ile Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor başta olmak üzere birçok kulübün de ilgilendiği iddia ediliyordu. Ancak Göztepe, Sambacı yıldızının sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak futbolcunun elinden kaçmasına izin vermedi. Sarı-kırmızılılar, Romulo'nun yanı sıra ileri uca kaliteli takviyeler yaparak hücum gücüne beklenen katkıyı yapacak. bu konuda yurtiçi ve yurtdışında arayışlar sürüyor.