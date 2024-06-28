Göztepe’de yeni aday Odey

Süper Lig için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren, kadro planlamasında ise ince eleyip sık dokuyan Göztepe transferde rotayı bu kez Danimarka'ya çevirdi. Son olarak Slavia Sofya'dan orta saha oyuncusu Isaac Solet'e imza attıran, stoper Koray Günter ile imza aşamasına gelen İzmir temsilcisinin son gözdesinin Randers'in 26 yaşındaki Nijeryalı forveti Stephen Odey olduğu ifade edildi. 26 yaşındaki futbolcu asıl mevkisi santrafor dışında kanatlarda da görev yapabiliyor.

3 SEZONDA 23 GOLÜ VAR

Üçüncü bölgede de alternatifli bir kadroyla yola çıkmak isteyen Göz- Göz'ün Odey transferini kısa sürede bitirmesi bekleniyor. Deneyimli futbolcu

geçen sezon 34 karşılaşmada 4 gol atarken, 3 de asist yaptı. Son 3 sezonu Randers'ta geçiren Odey bu süreçte 97 karşılaşmada 23 kez ağları sarstı, 6 golün de pasını verdi. Nijeryalı, Danimarka ekibinin dışında Amiens, Genk ve Zürih'te de top koşturdu. Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar kaleci konusunda ikiye ayrıldı. Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in yeni sezonda devam etmeyecek olması üzerine, gözler Arda Özçimen'e çevrildi. Taraftarlardan bir kısmı Arda'ya güvenini sosyal medyada dile getirirken, diğer kesim Süper Lig arenasında genç kalecinin deneyiminin eksik kalabileceğini belirtti.

KALEYE YENİ İSİM ERTAÇ

LİS umutlarını azaltan Göztepe, Ertaç Özbir'e kanca attı. Yönetim son olarak Ankaragücü'nde görev yapan 34 yaşındaki kaleciye teklif götürdü. Başkent ekibi ile küme düşme üzüntüsü yaşayan Ertaç'ın da kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği ve Göztepe'ye olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Ertaç geçen sezon Süper Lig'de görev yaptığı 14 maçta kalesinde 11 gol yedi, 7 müsabakada ise kalesini gole kapattı. 34 yaşındaki file bekçisi Ertaç Özbir, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Gençlerbirliği ve Ankaragücü kulüplerinde forma giydi. Süper Lig'de 167 maçta görev yaptı, kalesinde 226 gol gördü ve 45 karşılaşmada rakiplerine geçit vermedi

KORAY GÜNTER İZMİR'E GELİYOR

GÖZTEPE'NİN büyük ölçüde anlaştığı defans oyuncusu Koray Günter'in sağlık kontrolleri için İzmir'e gelmesi bekleniyor. Galatasaray ve Karagümrük'ten sonra 3. Türkiye kariyerine Göz-Göz'de başlayacak Koray'la kısa süre içinde resmi imzaların atılması bekleniyor.