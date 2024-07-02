Göztepe’den imza şov

Süper Lig'de yeni sezon öncesi dış transferde hareketli günler geçiren Göztepe dün akşam saatlerinde adeta imza şov yaptı. İzmir temsilcisi, daha önce anlaşmaya varılan Nazım Sangare ve Koray Günter'i resmen renklerine bağladığını açıkladı. Kadrosuna daha önce Brezilyalı sol bek Djalma Silva ve orta saha Isaac Solet'i katan sarı-kırmızılılar dış transferde dört hamle yapmış oldu. Göz-Göz, son olarak Fatih Karagümrük'te forma giyen ve sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki sağ bek Nazım'ı 1+1 yıllığına bedelsiz olarak kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, geçen sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren ve bonservisi İtalyan ekibi Hellas Verona'da bulunan 29 yaşındaki stoper Koray'ı ise kiralık olarak renklerine bağladı.

SAVUNMASI DAHA DA GÜÇLENDİ

Kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Göztepe, yaptığı çifte hamleyle savunmasını daha da güçlendirdi. Nazım Sangare kariyerine Almanya'da Aachen'den başlarken, Düsseldorf 2, Osnacbrück ve Antalya, F.Bahçe ve son olarak da Karagümrük'te forma giydi. 6 kez Milli Takım formasını terleten 30 yaşındaki savunmacı kariyerinde 344 maça çıktı 34 gol atıp 44 asist yaptı. B. Dortmund altyapısında yetişen gurbetçi futbolcu Koray ise Galatasaray, Genoa, Hellas Verona, Sampdoria ve Fatih Karagümrük formalarını terletti.

SEKOU MARA'DA DETAYLAR KALDI

Göztepe'nin uzun süredir transfer hedefinde olan Southampton'ın Fransız kanat oyuncusu Sekou Mara ile ilgili güzel bir gelişme yaşandı. 21 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak İzmir ekibine gelmeyi kabul ettiği ve maaş şartlarının konuşulduğu ifade edildi. Yüzde 80 ihtimalle Göz-Göz'ün bu transferde sona geldiği gelen bilgiler arasında. Geçen sezon Premier Lig'e yükselen İngiliz ekibiyle 28 karşılaşmaya çıkan Mara, 3 kez fileleri havalandırdı.

GÖZ-GÖZ'DE YENİ HEDEF EMRE AKBABA

TRANSFER bombalarını patlatan Göztepe'nin yeni hedefinin ise orta saha oyuncusu Emre Akbaba olduğu iddia edildi.Son olarak Fenerbahçe'den stoper Emir Ortakaya ve Sloven Miha Zajc ile temasa geçen İzmir ekibi, milli oyuncu Emre Akbaba'nın da peşine düştü. Son olarak Adana Demirspor'da oynayan ve şu an boşta olan tecrübeli oyuncunun Göz-Göz'e gelme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Antalyaspor altyapısından yetişip Türkiye'de Kahramanmaraş, Alanya, Galatasaray ve Adana Demir'de top koşturan 31 yaşındaki orta saha 7 kez de milli takım forması giydi. Geride kalan sezonda Adana Demirspor'da 36 resmi müsabakaya çıkan Emre, 9 gol atıp 2 de asist yaptı.