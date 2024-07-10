Göztepe’nin gözü Mara’da

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Göztepe, yaz transfer dönemi boyunca ilgilendiği Southampton'un forveti Sekou Mara'nın takıma katılması için yaşanacak gelişmeler odaklandı. Göztepe'nin Premier Lig'e yükselen Southampton'ın transfer politikasına göre hareket edip gözünü burada düşünülmeyen oyunculara çevirdiği öğrenildi.

Bilindiği üzere Sport Republic'in yönettiği iki kulüp olan Göz-Göz ve Southapton arasında oyuncu-alışverişi kaleci Mateusz Lis'in geçen sezon İzmir ekibine kiralanmasıyla başlamıştı. Taha Altıkardeş'in Trabzonspor'dan takıma katılması da Sport Republic'in anlaşması sayesinde olmuştu. Bir süredir ilgilenilen Mara konusunda da, Southampton'un kampının tamamlanması bekleniyor. 9 Ağustos'ta başlayacak Premier Lig öncesinde İngiliz ekibi, performansını yeterli görmediği oyuncuları kadro dışı bırakıp, Göz-Göz'e kiralık ya da bonservisiyle gitmelerinin önünü açacak. İngiliz ekibinin yaptığı transferler sonrası Mara'nın Premier Lig'de şans bulması zor gözükürken, Fransız futbolcu eğer oyuncu kadro dışı kalırsa, İzmir ekibine imza atmasına engel kalmayacak. 2002 doğumlu forvet gibi, Southampton'da süre bulması beklenmeyen başka oyuncuların da sarı-kırmızılılara önerilmesi bekleniyor.

BU SEZON 3 GOL ATTI

Fransa'nın Bordeaux takımından yetişen Mara, 2022-2023 sezonunda Southampton'a transfer oldu. Southampton'da Premier Lig tecrübesi yaşayan genç golcü bu sezon ise Championship'te forma giydi. Championship'te Play-Off'lar dahil 29 maça çıkan Fransız, 640 dakika süre alıp 3 gol attı. Genelde yedek kulübesinde bekleyen Mara'nın Süper Lig tecrübesi kazanmasına Southampton yetkililerinin de sıcak baktığı vurgulandı.

Serdar Aziz yoklaması