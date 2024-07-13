Göztepe’de Oyewusi ısrarı

Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe, forvet hattına transfer için girişimlerini hızlandırdı. Yaz transfer döneminin başında da adı sarı-kırmızılılarla anılan Mathias Oyewusi'nin kadroya katılması adına yönetim düğmeye bastı. 25 yaşındaki forvet geçtiğimiz ara transfer döneminde Zalgiris'ten, İzmir ekibi gibi Sport Republic tarafından yönetilen Valenciennes'e transfer oldu. 2. Lig'den düşen Fransız ekibinde kariyerine devam etmek istemeyen Nijeryalı golcünün Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

KOLAYLIK BEKLENİYOR

Billal Messaoudi, Mame Diouf ve Kenneth Obinna Mamah'ın ayrılmasının ardından elinde sadece golcü olarak Kubilay Kanatsızkuş ve Romulo kalan Göz-Göz de acil olarak forvet transferi yapmayı planlıyor ve Oyewusi için tüm şartlarını zorluyor. Kardeş kulüp hüviyetinde olan Valenciennes'in de transferde kolaylık tanıması bekleniyor. Fransız temsilcisi Valenciennes'le 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Afrikalı oyuncu, geçen sezon başında Zalgiris formasıyla Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi eleme maçlarına çıkmıştı.

Oyewusi, Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Zalgiris'te temsilcimiz Galatasaray'a karşı görev yapıp 1 de gol atmıştı.

MATHİAS OYEWUSİ KİMDİR?

2 Şubat 1999 yılında Nijerya'da doğan Mathias Oyewusi futbola ülkesinin takımlarından Flying Sports'ta başladı. 2018 yılında ilk yurtdışı deneyimine çıkan Oyewusi, Slovenya 2. Lig ekiplerinden Ankaran'da top koşturdu. Ardından aynı ülkede Bilje ve Gorica formaları giyen Nijeryalı forvet, 2022 yılında patlama yapacağı Litvanya ligi temsilcilerinden Zalgiris Vilnius'a gitti. Başarılı forvet Zalgiris'te 66 karşılaşmada 35 kez ağları sarstı. Ve Fransa 2. Lig ekiplerinden Valenciennes'e transfer oldu.

TAKASA KEREM EKLENDİ

Southampton, Trabzonspor ve Göztepe transfer üçgeninde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Southamptonlu Onuachu'nun Trabzonspor'a transfer paketinde Göz-Göz'e gidecek oyunculardan birinin de Kerem Şen olduğu öğrenildi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Yunan hücum oyuncusu Taxiarchis Fountas ile birlikte sarı-kırmızılıların takasta Trabzon'dan istediği isimlerin başında olduğu ifade edildi. Bordo-mavililer geçen sezon İngiliz ekibinden kiraladığı Nijeryalı oyuncunun bu kez bonservisini almak istiyor. Geçen sezon Orsic'in Southampton'dan Trabzonspor'a transferinde Taha Altıkardeş'in sarı-kırmızılılara bonservisiyle gittiği gibi, Göz-Göz'e Trabzonspor'dan oyuncu gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

SLOVENYA'DA RAKİP CHARLTON

Göztepe, Slovenya kampının ikinci gününü çift antrenman ile geçirdi. İzmir ekibinden yapılan açıklamaya göre önceki gün Slovenya'nın Bled kentine giden sarı-kırmızılı futbolcular, sabah saatlerinde pas ve gol çalışması, akşam idmanında ise dar alanda 9'a 9 oyunla günü tamamladı. Stanimir Stoilov'un ekibi Slovenya'daki ilk hazırlık maçını bugün İngiliz ekibi Charlton Athletic ile yapacak. Saat 14.00'de başlayacak maç Charlton'ın Youtube hesabından canlı yayınlanacak. Göz-Göz, ikinci hazırlık müsabakasını 17 Temmuz Çarşamba günü Macaristan temsilcisi Fehervar ile oynayacak. Ayrıca Göztepe, Slovenya'da 20 Temmuz'da Luton Town ve 24 Temmuz'da Istra 1961 takımlarıyla karşı karşıya gelecek.

ANTALYASPOR TESADÜFÜ

Süper Lig'de 2024-25 sezonunun fikstürü çekilirken, Göztepe'nin Antalyaspor tesadüfü dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar son yıllarda olduğu gibi yine sezon açılışını Antalyaspor ile yapacak. İzmir ekibi son 4 Süper Lig sezonunda 3. kez açılış maçlarını Antalya ekibiyle oynamanın tesadüfünü yaşayacak. Göz-Göz, 2019-20 ve 2021-22 sezonlarında 1. hafta Akdeniz ekibiyle kozlarını paylaşmıştı. 2019-20 sezonunda Göz-Göz İzmir'de rakibine 1-0 kaybederken, 2021- 22'deki açılış karşılaşmasında Antalya'daki maç 1-1 sonuçlanmıştı. Yeni sezondaki maçta yine Antalya'da oynanacak.