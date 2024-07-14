Berlin’de dev final

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İspanya ile İngiltere bugün TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. İspanya 4. kez, İngiltere ise ilk defa kazanmak için sahaya çıkacak. İspanya ile İngiltere bugüne kadar 27 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda İngilizler 13 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyollar da 10 kez kazandı, 4 maç ise berabere sona erdi. İki ülke son olarak 15 Ekim 2018 tarihinde karşı karşıya geldi ve İngiltere 3-2 kazandı. Kupayı Almanya ile birlikte 3 kez ile en çok müzesine götüren İspanyollar, rekor için sahaya çıkacak. İngilizler ise daha önce 1 kez final oynadı ve EURO 2020'de İtalya'ya penaltılarla kaybetti. İngiltere'de Harry Kane, İspanya'da ise Dani Olmo attıkları 3'er golle krallıkta zirveyi paylaşıyor. İspanya'dan Lamine Yamal ile İngiltere'den Jude Bellingham ise iki ekibin önemli kozları arasında.