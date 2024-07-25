Manisa’dan anlamlı forma

TRENDYOL 1. Lig'in tek Egeli'si Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon formalarını tanıtmaya devam ediyor. Siyahbeyazlılar, siyah iç saha formasının ardından Milli Mücadele'ye atfen özel olarak hazırladığı formasını da tanıttı. Manisa ekibi, Manisa'nın girişinde bulunan Kuvayi Milliye ve Cumhuriyet Anıtı önünde yapılan 'Bir çift Mavi Göz'ün izindeyiz' isimli formasını futbolseverlerin beğenisine sundu. Yapılan açıklamada "Şanlı Al-Yıldızlı bayrağımızla renklenen, Gördesli Makbule'nin ve Demirci Akıncıları'nın ruhunu yansıtan, gücünü Milli Mücadele'nin sembolü Manisamız'dan alan, 'Bir çift Mavi Göz'ün izindeyiz' forma; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bu topraklar için başlattığı kahramanca mücadeleye Manisa'nın verdiği desteği sembolize ediyor" ifadeleri kullanıldı.

İLK RAKİP İSTANBULSPOR OLDU

Manisa FK'nın yeni sezondaki ilk rakibi dün gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından belli oldu. 1. Lig'de kura çekimi TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılırken, siyah-beyazlılar 2024-2025 sezonunun ilk maçını geçen sezon Süper Lig'den düşen İstanbulspor'la deplasmanda oynayacak. Ligde 20 takımın mücadele edeceği sezon 9 Ağustos'ta başlayıp 10 Mayıs 2025'te sona erecek.