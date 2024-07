Taraftara layık olacağız

Göztepe'nin 22 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu Romulo Cardoso Slovenya'daki sezon öncesi kampında Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de de gollerine devam edeceğini belirten Sambacı Romulo, başarılı bir kamp geçirdiklerini belirterek, "Burada tam bir aile ortamı var. Hocamız ve teknik ekibimiz her adımımızı özenle takip edip bizim gelişmemiz için destekliyorlar. Hocamız hem ciddi bir disiplin hem de bize çok sevecen bir şekilde yaklaşıyor. Bizim hep daha iyisini yapabileceğimize bizi inandırıyor. Biz Göztepe gibi bir büyük camiada olduğumuzun farkındayız. Bizi destekleyen binlerce taraflarımıza layık olmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

'KALİTEMİZİ YANSITACAĞIZ'

Romulo, Süper Lig'in kalitesine de değinerek, "Ligde birçok kaliteli takım ve yıldız isim var. Ancak biz de kendi kalitemizi ortaya koymak için sabırsızlanıyoruz. Her maçta terimizin son damlasına kadar mücadele edip, Göztepe formasını en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Her zaman birlikte hareket ederek, takım olarak güçlü bir performans sergilemeye odaklanıyoruz. Taraftarlarımızın da desteğiyle büyük başarılar elde etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

'ÖNCELİĞİMİZ TAKIM'

Son hazırlık maçı olan Luton Town karşılaşmasında attığı gol ile ilgili konuşan Romulo, "Çalışmalarımızın meyvelerini almak bizi çok mutlu ediyor. Biz bireysel başarıdan çok takım olmak için çalışıyoruz. Hedefimiz maç maç ilerleyerek hedeflerimize ulaşmak. Tabi ki bireysel olarak elimizden geleni yapacağız ancak asıl amacımız takımımızın layık olduğu yere gelebildiğini görmek. Bütün oyuncuların katkısı bir bütünü oluşturuyor. Gürsel Aksel Stadı'nda atacağım goller ile taraftarımızı coşturmak ve Göztepe formasına layık bir sporcu olmak için elimden geleni yapıyorum" dedi.

'İLK HEDEF ANTALYASPOR'

Brezilyalı futbolcu, Antalyaspor maçına odaklandıklarını belirterek, "Ligde adım adım ilerliyoruz. Önceliğimiz Antalyaspor maçı çünkü ilk hafta her zaman önemlidir. Taraftarımızın bize olan beklentisinin farkındayız. Göztepe gibi büyük bir camia için hedefsiz olamayız. Her maça, her rakibe özel bir hazırlık yapıyoruz ve hocamızın direktifleri doğrultusunda sahaya çıkıyoruz" dedi.

SAVUNMA ONLARA EMANET

GÖZTEPE, Süper Lig'de de yeni sezonda savunmasıyla ses getirmek istiyor. Geçen sezon ligin en az gol yiyen takımı olarak Süper Lig'e çıkan Göz-Göz'de savunma hattı stoper Heliton ve ön liberolar Anthony Dennis ve Isaac Solet'e emanet olacak. Geçen sezondan takımda kalan Heliton ve genç oyuncu Dennis'e yeni transfer Solet de katılırken, üçlü Slovenya kampının da yıldızı oldu. Teknik direktör Stanimir Stoilov, Heliton, Dennis ve Solet'in performanslarından fazlasıyla memnun kalırken, kampta sürekli beraber olan üç oyuncu taraftarlara mesaj göndererek, "Süper Lig'de taraftarlarımızla buluşacağımız Fenerbahçe maçını iple çekiyoruz. Onlar stadı doldursun. biz gereğini yaparız" dediler.