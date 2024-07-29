Bütçe küçük hedef büyük

Yeni sezonun başlamasına iki haftadan az bir zaman kalırken, Göztepe ve Bodrum FK kadro değerleriyle Süper Lig'in en mütevazı ekipleri olarak dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü futbol istatistik sitesi 'Transfermarkt' değerlerine göre Süper Lig'in iki yeni Egelisi, en düşük bütçeli 3 takımı arasında yer aldı. 19 takımın mücadele edeceği ligde, Bodrum FK 13 milyon 50 bin Euro ile son sırada yer alırken, Göz-Göz ise 14 milyon 730 bin Euro ile 17. basamakta kendine yer buldu. Yıldız isimler yerine, gelecek vaat eden yerli ve yabancı takviyeleri tercih eden iki ekibin transferleri güncel piyasa değeri tablosuna bu şekilde yansıdı.

İKİ İSİM ZİRVEDE

Sarı-kırmızılıların en değerli oyuncusu 2 milyon 800 bin Euro ile stoper Taha Altıkardeş olurken, Taha'yı bonservisi alınan santrfor Romulo (2.5 milyon Euro) ve altyapıdan yetişen Yalçın Kayan (1.1 milyon Euro) takip etti. Bodrum takımında bu istatistikte ise zirvede forvet oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar yer alıyor. Transfer döneminde adı G.Saray ile anılan 22 yaşındaki futbolcu 2 milyon 500 bin lira ile ilk sırada bulunurken, yeni transfer stoper Christophe Herelle (1.5 milyon Euro) ikinci, Portekizli kaleci Leite ise 1 milyon Euro ile 3. basamakta sıralandı. Özellikle Göztepe taraftarı, yıldız transfer için yönetime sosyal medyada yoğun baskı yaparken, Bodrum FK'lı futbolseverler de özellikle hücum hattına takviye bekliyor.

SON MAÇ GÜRSEL AKSEL'DE

SLOVENYA'DAKİ hazırlık kampını tamamlayan ve İzmir'e dönen Göztepe, yeni sezon öncesinde bir hazırlık maçı daha yapmayı planlıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda son test sınavına çıkacak Göz-Göz, renkdaşı olan bir diğer Süper Lig ekibi Kayserispor ile görüşüyor. Tarihi netleşmeyen özel mücadelede Göz-Göz, yeni transferlerinin katılımıyla kadrosunun son haliyle Süper Lig öncesi son 90 dakikasına çıkacak. Teknik direktör Stanimir Stoliov, bu maçta lig öncesi takımının son durumunu da görmüş olacak.

HAQİ OSMAN ÇOK FARKLI

YENİ Malatyaspor'dan büyük ümitlerle transfer edilen 22 yaşındaki Ganalı forvet Haqi Osman, geçen sezonun aksine hazırlık döneminde fırtına gibi esiyor. Geçen yıl 27 maçta 3 kez ağları sarsan oyuncuda ısrar eden teknik direktör İsmet Taşdemir, yeni sezonda bu güvenin karşılığını alacağa benziyor. Genç futbolcu, son 3 hazırlık maçında 3 gol atmayı başardı. Bandırma, Alanya ve son olarak Adana Demirspor ağlarını boş geçmeyen Osman adeta yeni transfer etkisi gösterdi.

BODRUM FK'DA SAKATLIK ŞOKU

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası kampında sürdüren Bodrum Futbol Kultbt bir kez daha sakatlık şokuyla sarsıldı. Adana Demirspor'la özel maçta karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılarda Mustafa Erdilman sakatlandı. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Mustafa'nın sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edildi. Futbolcunun çekilecek MR'ının ardından sakatlık durumunun ciddiyeti netleşecek. Tedavisine başlanan oyuncunun bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Yeşil-beyazlılarda 3 gün önce Alanyaspor'la oynanan maçta Tunahan Akpınar sakatlanmıştı. Fibula kemiği kırılan Tunahan'ın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı bildirilmişti. Geçtiğimiz ocak ayında Antalya'dan alınan 20 yaşındaki Mustafa, 23 yaşındaki Tunahan ise 6'şar kez forma şansı bulmuştu.

GÖZ-GÖZ'DE YENİ ROTA PİOTROWSKİ

SÜPER Lig'de iddialı bir takım kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov'un raporu doğrultusunda Bulgar pazarına yöneldi. Sarı-kırmızılılılar Ludogorets'in orta saha oyuncusu Polonyalı Jakub Piotrowski ile ilgileniyor. Orta sahada oynamasına rağmen takımına 16 gollük katkıda bulunan 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında bitiyor. Deneyimli futbolcu ile geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde Galatasaray ve İspanyol ekibi Villareal de ilgilenmiş, Bulgar ekibi 10 milyon Euroluk bonservis bedeli belirlemişti. Gelecek yıl oyuncuyu bedavaya kaptırmak istemeyen Ludogorets'in gelen teklifleri değerlendireceği ve Göztepe'nin de bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi. Futbolcuya Avrupa'dan da yoğun teklifler olduğu ancak İzmir ekibinin, Bulgar yönetimine ve futbolcuya lakın markaj uyguladığı öğrenildi.